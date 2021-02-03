斥資1.54億元興建的竹東鎮信義立體停車場，採用客家民居屋脊為意象設計。（羅浚濱攝）

竹東鎮信義立體停車場頂層可眺望五指山及鵝公髻山，縣長楊文科（中）等人和網美特別拍照打卡留念。（羅浚濱攝）

竹東鎮信義立體停車場頂層可眺望五指山及鵝公髻山，縣長楊文科（中）等人和網美特別拍照打卡留念。（羅浚濱攝）

斥資1.54億元興建的竹東鎮信義立體停車場，在全國最大客家市集的竹東中央市場旁，以客家民居屋脊為意象設計外，頂層還可眺望五指山及鵝公髻山的美景，縣長楊文科、鎮長張順朋等人3日剪綵落成啟用後，並與一群網美到頂層拍照打卡留念。

楊文科表示，為早日讓「竹東鎮」升格為「竹東市」的目標達陣，縣府和鎮公所從改善市區停車、提升交通及觀光機能下手，獲得交通部前瞻基礎建設補助信義、仁愛兩座立體停車、竹東交通轉運站暨地下停車場，總工程經費達9億7千萬元。

鎮長張順朋說，進度跑第一的信義立體停車場，樓高5層規畫139個汽車停車位，另有270個機車停車位，從3日起至3月1日試營運，期間每日下午2點至次日上午8點免費停車。

張順朋表示，信義停車場可杜絕停車亂象，使竹東市容和生活品質跟著提昇，停車只要1分鐘就可到中央市場，並可就近走訪中興河道水岸及城鎮步行空間，遊客到竹東觀光、辦年貨將很方便，也歡迎移居到竹東鎮。

鎮公所建設課指出，信義立體停車場已委由專業管理公司經營，採用智慧化停車系統，一樓有公共廁所，讓市場周邊的公共設施服務水準大幅提升，改善交通亦可帶動活絡地方經濟。

(中時 )