台中市政府交通局在大里區東榮路、新光路口規劃興建地上5層、地下1層的「東榮立體停車場」，一改傳統停車場方正的混凝土形象，將自然通風及採光需求融入設計，以金屬隔柵與沖孔金屬板形成交織立面，減少稜角以曲面作為主外觀設計，去年7月初開工，預計111年中完工，屆時可提供汽車295位、機車104位的停車格，舒緩鄰近商圈停車問題。

交通局指出，「東榮立體停車場」(原大里東榮平面停車場基地)原計畫為地上3層、地下1層的立體停車場，後因應民意，依都市計畫法將設施改為多目標使用，留設商業空間、並增築停車空間至地上4、5樓，也於商業活絡的東榮路側規劃活動廣場及休閒步道，除能緩解附近中興路商圈停車問題，也能帶動地方發展。

交通局強調，工程已於去年7月8日開工，目前已完成地下室開挖及樓板外牆施作，現正進行地下室模板組立施作，工程進度達21.52％，預計111年中完工；市府為確保施工品質符合設計圖及契約要求，也不定期邀請外聘委員督導工程，每日檢視安全監測系統，維持量測值在安全範圍內，確保監造工程品質、安全控管，提升公共安全。

(中時 )