貨運市場需求依舊強勁，亞系外資出具最新的航運市場報告指出，新冠肺炎疫苗會循序漸進推出，整個需求量將持續上升，雖然空運客流量持續下降，但貨物仍須繼續載送，貨櫃海運及空運的需求熱度可望延續至上半年，航空客運復甦最快要等到今年下半年，但國際性客運量在2024年之前不可能恢復到2019年的表現。

亞系外資指出，在疫情期間，實體店面受到衝擊大，但電商市場仍能保持零售銷售動能成長，今年將見到大量被壓抑的消費需求湧現。而隨著廠商回補庫存、電商等帶動，加上港口壅塞和缺櫃問題暫時難解，貨櫃海運供不應求趨勢將至少持續至上半年，並有利提升運價和合約費率。

對航空貨運業持樂觀看法，空運部分，由於疫苗配送及跨境電商物流，再加上空運艙位供給有限，費率將持續維持高檔，今年上半年航空運輸榮景可期。但客運復甦最快要到下半年，也僅是國內線和區域航線，國際線到2024年以前都無法恢復2019年時的水準。

(時報資訊)