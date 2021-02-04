農曆春節連假將至，行政院長蘇貞昌今於行政院會裁示，政府運作與服務不因放年假而有空窗期，近年已多次提醒各部會及地方政府要有「假日門市」的觀念，應注意所屬機關假日服務情形，事前妥善盤點規畫，善用科技工具協助掌握狀況，遇到問題能夠立即解決。

台鐵瑞芳猴硐段西正線坍方，歷經61天全力搶修，終於在昨天搶修完成，比預估時間早4天，完成農曆春節前恢復雙線通車的目標，讓往返東部的旅客更便利，蘇貞昌感謝交通部及台鐵相關工程人員的辛勞。

春節疏運方面，交通部做好提早預告易壅塞路段及時段、提供即時路況資訊，並宣導各項疏導措施，鼓勵大眾運輸；同時，蘇花改開特別開放大客車行駛路肩，預估蘇澳至花蓮搭乘客運，可比自行開車節省60分鐘；此外，今年也首度有郵輪加入春節疏運行列，讓返鄉同時兼有小旅行；同時，初二到初四，東部搭乘客運也有加碼優惠。

公路客運部分，民眾搭乘國道客運享90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折；高鐵部分，預計增開453班次， 總計提供1,832班次，並規劃於2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班、2月16日及17日北上首班車提前10分鐘發車（5︰40左營發車）。

台鐵則全線加開各級列車總計288列次及加掛車箱904輛，並加開台北至花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。

航空部分，2月6日至2月17日共計12天，國內航線預計提供3408架次、291646個座位；截至1月8日止，部分尖峰時段訂位率已逾9成，交通部已請航空公司援例視離島鄉親需求規畫再增開加班機。

配合防疫，民眾進入大眾運輸場站應配戴口罩及量測體溫、搭乘大眾運輸工具全程佩戴口罩、加強運輸工具場站之清潔消毒頻率、禁止於大眾運輸車內飲食、春節期間高鐵實施全車對號座。

此外，交通部針對所轄13處國家風景區景點及易發生大量遊客湧入的25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流等措施，以減少人潮群聚，提醒民眾如有發燒或身體不適時，應避免外出。

(中時 )