中菲行（5609）總經理邱鈞榮指出，2020年台灣空運量顯著成長，出口美國成長24％，出口大陸成長9％，估計今年上半年運費可以維持去年下半年水平，這次春節前旺季，出口美國線運價調升約兩成，目前美西每公斤約280台幣，美東線約300台幣。

邱鈞榮分析，去年全球遭逢新冠肺炎疫情肆虐，根據國際貨幣組織（IMF）的預估，2020年全球GDP將衰退4.4％，根據主計處推估，2020年台灣GDP將成長2.9％，是亞洲四小龍之中唯一正成長的國家，也是睽違30年後，首度超越中國的2.3％。

由於5G、AI、物聯網、電動車以及遠距辦公之需求增加，全球半導體需求激增，晶片供不應求，受惠於台灣半導體產業之優勢地位，加上廠商在台擴廠提升產能，商品出口表現優於預期，加上國內消費衰退幅度低於預期，台灣第四季GDP大幅成長4.9％。

從倉儲統計數據顯示，2020年台灣全年進出口總貨量比2019年成長3.3％，其中一般貨出口增加2.3％，進口減少4.2％，另外快遞出口貨與轉口貨大幅增加，分別為14.9％與22.5％。

以出口地區出來看，IATA I區增加17％，IATA II區和III區分別減少12.6％與2.6％。主要出口國家中，以該國出口佔比增減來看，美國從2019年佔20％增加到2020年的24％，中國從21％-23％，香港10％-11.5％，日本與東南亞則是小幅下降，從9％-8％與12％-10.5％。

由於美中貿易戰帶來的轉單效益，台灣出口至美國的貨量，從2019年的99,000噸成長20.7％，來到120,000噸；從美國進口至台灣的貨量，也從2019年63,000噸成長4.6％，來到66,000噸。

若以進口地區出來看，IATA I區減少7.9％，IATA II區減少9.5％，IATA III區減少5.9％。主要進口國家中，以該國進口佔比增加來看，美國從2019年佔14％小幅增加為2020年15％，中國從15％-16.5％，日本小幅成長，從18％-19％，香港與東南亞地區則是小幅下降，從7％-6.8％與14.5％-13.5％。

台灣出口至中國的貨量，從2019年的105,000噸成長8.85％，到2020年114,000噸；從中國進口至台灣的貨量，則從2019年的60,000噸衰退2％，到2020年58,000噸。

除此之外，由於其他國家對外出口大幅減少，雖然台灣對日本的貿易金額與貨量在過去一年皆下降，但在其前十大進口來源國中減幅最小，且自台灣進口額占日本進口總額從2019年的3.7％增為4.2％，因此2020年台灣在日本進口國的排名躍升兩名，成為日本第四大進口國，顯示在疫情期間台灣成為日本穩定可靠的供應來源。

根據倉儲最新統計數據顯示，2021年1月份因假日稍多，台灣進出口總貨量比2020年12月衰退2.6％，其中一般貨出口增加1.6％，進口增加5％；快遞出口貨減少7.4％，轉口貨減少12.8％。由於去年1月適逢農曆新年，與去年同期相比，進出口總量則是增加33.2％，一般貨出口增加27.4％，進口增加32.1％；快遞出口貨增加54.6％，轉口貨增加46.1％。

經濟部長王美花即將於2月5日與拜登政府官員展開台美供應鏈對話，預計探討半導體、5G、電動車、防疫物資等相關議題，這是拜登政府上任後雙方第一次對話，台灣可以從增加對美投資、協助美國再工業化切入，讓台灣成為美國更重要的經濟戰略夥伴。尤其近期全球車用晶片短缺，美國、德國、日本政府紛紛向台灣求援，日前《彭博》的報導也點出台灣在半導體產業具有舉足輕重的影響力。

根據中華經濟研究院最新公布數據顯示，台灣PMI（製造業採購經理人指數）高達65.1％，連續七個月擴張，不論是新增訂單、生產人力擴編、存貨都是轉為擴張，全球航運缺櫃也導致交貨時間拉長、帶動原物料成本上漲，海外需求強勁，整體製造業表現樂觀。

中菲行團隊運用其物流專業知識及競爭優勢，和航空公司、船公司長期合作的夥伴關係、以大中華地區綿密的行銷服務網絡、專業報關/報檢能力，透過遍佈亞洲、北美洲、歐洲、澳洲等17個國家、全球超過160個行銷服務據點，及建構在Web3.0雲端架構上的「中菲行增值訊息系統」，在疫情嚴重衝擊下仍能快速反應，安排各種不同的客製化包機、多式聯運服務，完成客戶在國際物流上的不同需求，有效且即時地運送防疫物資、裝備、筆電、居家運動器材等貨物至歐美各地，甚至是協助廠商完成關鍵建廠計畫，面對未來，中菲行更是審慎樂觀的看待後疫情時代的發展。

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