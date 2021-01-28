台股28日開低走低，指數終場收在15,415.88點，跌285.57點。金管會證期局副局長蔡麗玲28日分析主要有三原因，包括：美國聯準會的聲明暗示美國經濟復甦有放緩跡象，IMF警告金融市場有過熱修正風險上升、全球疫情反覆影響，導致美股三大指數跌幅皆下跌超過2％、亞股也全面下跌。

蔡麗玲表示，台股受國際性因素影響，28日下跌285點、跌幅達1.82％，不過，成交量仍有3,593億元。綜觀亞股28日皆下跌，日股跌1.53％、韓股跌1.77％、新加坡下跌1.19％、香港跌2.55％、上證指數跌1.91％，所以台股跌幅相較主要亞股來說差不多。

蔡麗玲強調，台股基本面仍相當好，截至2020年12月底止，台灣股市本益比為22.37倍、現金殖利率2.81％（加計股票股利2.99％），2020年12月單月營收3.55兆元，比2020年11月成長3％，2020年合計營收達34.43兆元，在疫情衝擊下，仍有成長1.12％，國內經濟也持續成長，台股基本面穩健。

(工商 )