金管會指出，台灣證券期貨市場金鼠年交易將於5日封關，並於17日為金牛年首個交易日。由於休市日長達11天，金管會已責成證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所4單位於16日辦理交易系統測試作業，以確保證券期貨市場17日順利開市交易。

金管會表示，配合2021年除夕及春節假期，台股最後交易日為2月5日，2月8、9日2天市場不交易，僅辦理結算交割作業。10～16日為春節連假休市5天，並於2月17日開市恢復交易。

至於期貨市場最後交易日亦為2月5日，當日夜盤交易至6日上午5點收盤，亦於2月17日開市恢復交易。金管會提醒期貨交易人，休市期間仍應持續注意未沖銷部位風險及帳戶權益數變化，同時期貨商對期貨交易人亦應加強注意，並落實風險控管。

金管會表示，春節假期將持續掌握國內重要輿情、國際經濟與股市動向，證交所、櫃買中心及期交所亦會密切注意國際經濟與股期市變化，針對春節長假期間國內外發生可能影響金融市場的重大事件隨時因應。

(時報資訊)