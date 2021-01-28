天氣冷時戴手套，發現手套上直條紋路與人類同心圓狀指紋大不同，國立中興大學材料系助理教授薛涵宇進而得到靈感，花費4年時間，成功研發「濕式釋放誘導皺褶生成技術」，其可製作出同心圓狀皺褶的仿指紋塗層，開啟仿生材料發展新方向，成果獲刊登於美國化學學會應用材料與界面期刊。

興大指出，針對智能機器人皮膚科學研究，目前多集中在電訊傳遞、環境應答等類神經網路方面，較少人著墨於仿生皮膚表面結構對物性的影響，而薛涵宇以獨創的濕式釋放製程製備訪指紋排列，進而探討不同皺褶排整對機器人取物時摩擦力的影響，屬於創新研究。

提到研究起源，薛涵宇說，有次因天氣冷而戴上手套，在拿取蘋果時，發現手套上有平行排列的橡膠止滑條，卻只能達到縱向止滑、無法橫向止滑，但若是像人類或其他靈長類的指紋結構為同心圓狀，可預留多餘皮膚表面積應付抓握產生的型變，指尖皺褶結構並可幫助表面排水、幫助在水中撈物等動作。

有了發想，薛涵宇開始與團隊投入研究，花費4年時間，終於成功開發出此「濕式釋放誘導皺褶生成技術」，他舉微機電製程為例說，此類製程多需要昂貴的真空環境與設備，無法製備大範圍皺褶型態、不利於工業化使用，反觀他開發的製程可製作出如波浪般圓潤且低深寬比的皺褶，其同心圓排列也與靈長類指紋相似，可增強抓握時表面黏著特性。

研究團隊透過此套製程開發出高分子材料組成的皺褶表面、多孔皺褶陶瓷表面、超疏水皺褶表面等新穎仿生材料，興大強調，多孔皺褶陶瓷親水性佳、可運用於胎紋排水或防眩光結構和光電元件，超疏水皺褶表面有防汙功能、可運用在抗菌塗層或金屬防蝕。

(中時 )