興大引進真實等比的乳牛模擬教具，啟動教學系統。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

牛年將至，興大獸醫學院學生學習接生牛寶寶也擬真如臨其境。興大引進真實等比的乳牛模擬教具，3日啟動教學系統，獸醫系主任陳鵬文表示，要避免學生以實際動物練習診療，必要透過臨床模擬教學；獸醫學系郭姓學生表示，過去只能透過影片、圖片或骨骼模型學習接生，就算隨老師出診，因接生過程緊迫，難以逐步重覆教學。

興大獸醫學院今年由加拿大引進一套乳牛模擬教具，乳牛媽媽不但與真實牛隻等比例，肚子裡還有小乳牛，可讓學生模擬各種難產助產技術。校方3日舉辦啟動大動物產科及繁殖障礙模擬教學系統儀式，興大校長薛富盛、獸醫學院院長陳德勛、教務長吳宗明及獸醫系主任陳鵬文等人與會。

陳鵬文表示，世界動物衛生組織規範現今獸醫臨床教育的目標，學生需實際不斷進行臨床技術訓練，但基於動物福利與人道考量，初學者應盡量避免以實際動物練習診療技術，提供學生臨床模擬教具有急迫的必要性。

獸醫學系郭姓大五學生表示，過去接生只能透過影片、圖片或骨骼模型來了解接生過程，若有跟老師出診，遇乳牛生產，也會因為生產過程中與時間賽跑，協助母牛順產，老師也無法逐步教學。此教具可反覆操作，同時可模擬不同的胎位與胎像，對於臨床經驗十分有幫助。

興大表示，前任獸醫學院院長張照勤曾參訪法國里昂大學參訪，該校使用牛隻模型進行教學，張回國後即建議興大採購運用，經學校及學院補助順利添購設備。此套教具的3個模擬系統，包括牛隻難產模擬系統、牛隻直腸檢查模擬系統及牛隻乳房模擬系統等， 學生可模擬練習相關助產技術，增加職場臨床醫療業務經驗。

(中時 )