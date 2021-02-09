很夯的落羽松，明道大學也有。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

再過兩天就將迎來連續春節假期，因疫情關係無法出國，許多民眾開始尋找國內旅遊景點，彰化縣明道大學校園，擁有30公頃的有機生態環境，校園70％都是綠地，擁有1萬多棵樹木，2座湖泊等等，吸引許多網美及攝影師朝聖，也變成許多彰化在地鄉親返鄉走春的首選。

明道大學校園除了擁有豐富的自然生態，還有許多充滿藝術人文氣息的空間，像是追風詩牆、王秀杞雕塑公園、木造日語情境教室，蠡澤湖還有可愛的小鴨，歐式小木屋等等，還有深受小朋友喜愛的大草坪，不同季節都會幻化出不一樣的感覺。

明道大學校長郭秋勳表示，明道創校時就設定發展成有機生態校園，早在2010年就被評選為5星級美景校園，時常吸引許多部落客、或攝影師到校園拍照，而他最喜歡的是文學步道，從追風詩牆、到人文大樹、蕭蕭玄思道，然後一路拍到鳳凰詩園，處處都有文學驚喜。

明道大學數位設計系主任，也是手機攝影大師的郭致良，他說如果要到明到校園拍攝，主角必定就是豐富的樹木與植栽莫屬，夏天宛如黃金雨般的阿勃勒，11月怒放炸裂的聖誕白雪，到元月由綠轉紅，還有黃綠交織整排的冬日落羽松，都相當美麗。

明道大學總務長許海森說，校園美景屬於公共財，平日附近居民都會扶老攜幼到校園散步、騎腳踏車，可以在湖畔自在行走，還有農場可愛的乳牛，大草坪等，相當適合親子奔跑與玩耍，沒有到訪過明道大學，體驗放鬆自在的親子時光的民眾，歡迎利用春節時光，到明道拍照賞美景，但別忘配合校園相關防疫措施，來保護你我。

明道大學適之橋，落葉鋪滿地板形成花毯。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

明道大學鏡湖，能拍下樹木與湖泊美麗的倒映。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

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