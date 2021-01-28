高雄市一名男子，自認2020年發生太多鳥事，若在新的一年更換新的名字，能帶給他更多好運及財運。因此，他特地將名字改為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」。對此，命理師高煜霖卻直言，男子改名後，若「福、德」不夠，恐與原意背道而馳。

高雄一名84年次男子，原名為林家丞，近日在臉書宣布，由於2020鳥事太多，在2021年想用新名字替自己招來好運，於是取了全台第二長的名字「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」。經友人分享至臉書社團後，立刻引起廣大迴響。

對此，國內知名易經大師高煜霖指出，取名字，在「道法自然」的前提下，需講究「天、人、地」的融合。因此，名字有天格、人格、地格的分析元素，藉此來判斷對於當事者，到底是正能量還是負能量。

高煜霖分析，男子原名林家丞，84年次，對照下來是乙亥年生，屬豬。就易經生肖姓名學演繹原理來看，其中能找出2大致命傷，也是造成男子會想做出這種「超自然」改名的決策。

高煜霖說，「家」字裡有「豕」，是代表豬的元素，這讓男子名字與生肖的豬形成「自刑」，顯示當事人若遇到不順，易憂鬱，導致決策意氣用事；而「丞」字下方的「一」字，帶有蛇形，則與生肖豬，形成「六沖」格局。高煜霖指出，在姓名學歌訣裡，有句話說「豬蛇相沖財難求」，難怪男子會感到遇挫折、財運不順。

至於男子改名後，高煜霖也給出建議，他表示，男子新名字中有「台灣之光」字眼，但若福報不夠，日後恐陷入體能下滑、體弱多病的循環中；另外，名字中「財神」代表付出、貢獻、回饋的精神，具有當神明的意象。若往後「德」不夠時，則無法「厚德載物」，恐是命運厄運的開始，甚至把自身的前途，如流沙般的流失掉。

最後，高煜霖表示，自己是用民俗角度解說，不可盡信，參考就好。

(中時新聞網)