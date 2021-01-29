需求疑慮，周四美國原油期貨回跌1%；據美國商務部最新數據顯示，去年美國第4季經濟成長僅4%，遠低於前一季的33.4%，這抵銷了本周原油庫存下降1000萬桶所帶來的價格支撐。分析師補充，庫存下降係因美國原油出口增加、進口減少，而不全然是反映供需基本面。

此外，新冠疫情的惡化抑制了民眾消費支出；由於鄰近農曆新年假期，中國當局將進一步實施對民眾的出遊限制，預估旅遊量將較2019年下降40%。加上統計顯示，國際旅遊業在2020年已損失近1.3兆美元，引發市場對能源需求之疑慮。其中美國原油跌幅1%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.51美元，報每桶52.34美元；2月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.60美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.58美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.28美元，報每桶55.53美元。(商品行情網)

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