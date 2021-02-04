美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存下滑99.4萬桶，市場預期為減少230萬桶。精煉油庫存小減9000桶，市場預期為減少50萬桶。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，1月非製造業指數為58.7，高於去年12月的57.7與市場預期的56.8，並創下近兩年新高，已超出疫情爆發前的水準。

3.IHS Markit美國1月服務業採購經理人指數（PMI）終值為58.3，高於初值57.5。綜合PMI終值為58.7，亦高於初值58。

4.美國人力資源服務機構ADP公布，美國1月民間就業增加17.4萬人，扭轉去年12月的減少12.3萬人，並遠超出市場預期的增加4.9萬人。

5.美國上周原油庫存連續第2周減少，帶動周三國際油價連漲第3天，紐約期油收漲93美分或1.7%，為每桶55.69美元。倫敦布蘭特期油收漲1美元或1.7%，為每桶58.46美元。

6.在散戶炒作造成近來價格暴漲暴跌之後，銀價的劇烈震盪似乎開始平復，周三紐約期銀收漲1.8%，為每盎司26.889美元。尾盤現貨銀小漲0.6%，為每盎司26.63美元。iShares白銀ETF收漲1.5%。紐約期金微升0.1%，報每盎司1835.1美元。

(時報資訊)