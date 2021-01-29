安集(6477)與太陽能開發商茂鴻電力合資成立轉投資公司鴻鼎控股，持股49%，共同投資300MW太陽能電站，預計2022年完成第一階段100MW模組出貨與併網，未來年發電1.2億度，法人估第一階段每年可貢獻業外收入0.68億元。另外，公司轉投資圓融金屬粉末(股)積極推動3D金屬列印技術，瞄準航太與生醫產業，惟目前在研發階段，尚未實質貢獻營收。

2020全年安集合併營收20.85億元，年增33.19%，法人預估全年毛利率21.1%，營業利益3.3億元，稅後淨利3.12億元，稅後EPS 2.66元。

安集本身持有電廠以屋頂型為主，截至1月，公司自持電廠容量已達70MW，年底將增加至90MW，2022年展望將達100MW規模，公司持續尋找合適標的，縱使太陽光電躉售費用逐年緩步下降，2021/2022年可穩定貢獻營收4.27/4.65億新台幣。

安集目前擁有170MW模組產能，模組所需電池片全數外購，預計在4Q產業淡季由大股東欽揚科技進行模組產線更新設計與擴建，提升模組產能至300MW、尺寸調整視今年市場需求而定，產品包含單、多晶、雙玻雙面、超薄雙玻及客製化模組。

(時報資訊)