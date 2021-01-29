創意(3443)去年第四季營運大爆發，單季每股獲利達4.54元，也帶動全年大躍進，每股大賺6.34元，相較2019年每股賺4.73元大幅成長，展望2021年，創意在5G將帶動AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)快速成長，仍有表現空間，更有法人看好，創意今年有機會賺進一個股本，創意今開高逾5%，但隨後漲幅收斂至約1%。

創意去年第四季營收39.44億元，季增加11.76%、年增加19.62%，單季稅後純益為6.08億元，季增加474%，年增加121%，每股獲利為4.54元，單季毛利率42.04%，季增加17.25個百分點，年增9.24個百分點。

創意累計2020年全年營收為135.69億元，年增加26.69%，全年稅後純益為8.5億元，年增加34.28%，每股獲利為6.34元，全年毛利率為30%，年減少2.96個百分點。

創意去年前三季營運表現不盡理想，主要仍是受到疫情衝擊，但自去年第四季開始，營運出現明顯回溫訊號，受惠先進製程NRE(委託設計)的明顯貢獻，帶動單季營收、獲利成長。

展望2021年，5G將帶動創意在AI、HPC領域快速成長，過1~2年的開案將步入收割期，包括AI、HPC、5G、SSD、Camera等，其中獲利在策略性NRE佔比降低下將有顯著好轉，法人樂觀看好，創意2021年獲利將相較2020年出現明顯成長，全年有機會賺進一個股本。

另外，創意董事會也決議，每股擬配發5元現金股利，以昨(28)日收盤價415元來看，殖利率約1.2%。

創意今日下午將舉辦法人說明會，預計將由總經理陳超乾主持，屆時將對今年第一季、全年展望提出更詳盡預估，另外，也將對公司在5G、AI以及HPC等產品領域的布局進行說明。

(時報資訊)