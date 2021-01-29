國際鎳和鉻鐵等原料價格強漲推升，不鏽鋼上游燁聯(9957)周四開出的2月內外銷盤價均大漲，平均漲幅逾7%，高於市場預期；今年第一季隨不鏽鋼價續揚，有利相關業者如允強(2034)、彰源(2030)等穩健獲利，今日不鏽鋼個股走勢相對穩定。

隨著鎳等原料價格強漲，不鏽鋼龍頭廠燁聯周四開出的2月內外銷盤價持續大漲開出，其中，內銷304系不鏽鋼每噸大漲6500元，比1月每噸漲5500元更高。

燁聯2月盤價續大漲，其中，內銷價格部份，304和430系列熱冷軋不鏽鋼品每公噸調漲4,000～6,500元，外銷價格依不同產品和地區每公噸漲160～200美元；這也是今年連續第二個月大漲，累計不鏽鋼價連兩月共計大漲每噸1.2萬元。

去年第四季鎳價及上游盤價續漲，不鏽鋼廠跟漲產品售價，增添去年第四季營收動能。今年1月內外銷盤價進一步大漲，2月續漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強、彰源等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

台股今早震盪，鋼鐵股個股表現，新鋼(2032)、允強、彰源等不鏽鋼廠股價表現相對抗跌。

(時報資訊)