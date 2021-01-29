爭好氣聯盟發言人石毓菁說，民進黨提中火無煤期程居然是在2035年，再等15年，孩子都長大了，10年是忍耐極限，要求2030年前中火燃煤機組全數除役。（盧金足攝）

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英強調，彰化緊鄰台中電廠，只隔一條大肚溪，目前排名全球第四大的台中電廠已營運30年，都是燒燃高汙染、高致病的煤炭。（盧金足攝）

環團向想問鼎下屆台中市長的人喊話，要做好功課，讓台中更進步的政策牛肉。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

環團籲中火無煤期程提前 中市府：盧秀燕已簽署「2023年無煤城市」

環保團體29日到台中市府廣場陳情，民進黨所提中火無煤期程居然是在2035年，燃氣機組上線後，還需等兩年燃煤機組才能除役，難道中部人願意等15年這麼久？呼籲藍綠勿惡鬥，想問鼎下屆台中市長的人，要做好功課，端出讓台中更進步的政策牛肉。對此，市府表示，市長盧秀燕1月率先簽署氣候緊急宣言「2023年無煤城市」，發展光電等綠色能源並訂出推動期程，希望外界鼓勵、中央跟進。

爭好氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會、台灣護樹協會、大肚山改善空汙協會、要健康婆婆媽媽團與立法委員陳椒華中部服務處今日到市府高舉旗幟表達對中火爭議的訴求。

環團呼籲盧秀燕速放行增氣，中央快減煤除役，並要求盧市府提出中火以外的空汙政績，對想問鼎下屆台中市長的人，要做好功課，讓台中更進步的政策牛肉。

爭好氣聯盟發言人石毓菁說，市府與中央因2025年中火4部燃煤機組是否除役，燃氣機組都審僵持不下，民進黨所提中火無煤期程居然是在2035年，且燃氣機組上線後，還需等待兩年燃煤機組才能除役，如果再等15年，孩子都長大了，市民應該不會滿意，10年是忍耐極限，要求2030年前，中火燃煤機組全數除役。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英強調，彰化緊鄰台中電廠，只隔一條大肚溪，目前排名全球第四大的台中電廠已營運30年了，都是燒燃高汙染、高致病的煤炭，十年前就要求台中電廠燃煤改燃氣，十年後，燃氣機組環評通過，卻等不到燃氣發電。

「中央說台中電廠1至4號燃煤機組老舊高汙染的要做緊急備用」，施月英說，地方政府和民眾都擔心備用最後可能變成常態，看到中央積極推動能源轉型、改善空汙、減少碳排放量的決心，預計2025年綠電占比達20％，地方與中央政府，盡速建設燃氣機組，汰換燃煤，趕快給中部居民好空氣。

台灣生態學會前理事長楊國禎指出，空汙各種加成作用的影響，像是壓垮駱駝背上的蘆葦，有一定承載量的容量限制，未來汙染量就算減少了，但卻是往極限的快速逼近，只有減量的不夠快，沒有已經減很多這回事，政府沒有強力作為就是出賣人民的健康、環境與未來。

「支持環團要求中火燃煤機組提前除役的訴求」，立委陳椒華中部服務處主任許心欣表達立場，強調中火應在不增加裝置容量前提下，10部機組全數煤改氣，不只可減空汙，也是減碳因應氣候緊急。

許心欣說，時代力量立法院黨團提出比藍綠兩黨更進步的「台灣無煤」主決議提案，要求經濟部不止要規劃中火2032年中火無煤，更應將2042年台灣無煤列為減碳目標。

對環團陳情希望市府與中央盡速達成協議，要求中火無煤期程提前，達成2030年前中火無煤目標，台中市府回應表示，為解決燃煤機組造成的空汙問題，盧秀燕上任後，強力要求中火減煤減排及汰舊換新，中火2020年生煤用量雖已降至1229萬公噸，較2018年減少368萬公噸，但與市民期待仍有落差，市府持續努力，也感謝環保團體支持，市府持續推動各項空汙管制作業，督促中火加速能源轉型，加速改善台中與中南部地區空氣品質。

環保局表示，絕不會阻擋中火燃氣機組興建，市府立場明確，「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」，中火增加燃氣、減少燃煤絕對合情合理，盼望中央聆聽中部民眾心聲，加速中火燃煤機組汰除，共同守護空氣品質。

市府說，依台電報告，中火增建兩部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年除役，市民健康無法等，中火今年就應將燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

(中時 )