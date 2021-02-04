民進黨立委范雲（中）、反輕軌進淡水老街水岸行動聯盟召集人鄭英和（右）、淡江大學建築系副教授黃瑞茂（左）召開記者會，反對輕軌進入老街及水岸。（黃世麒攝）

立委范雲今在立院開記者會，認為淡海輕軌不應走老街、也不應走河岸，應考慮用其他公共運輸手段；新北市捷運局回應，地方意見表達希望輕軌不進入老街，但仍希望交通建設留於淡水，輕軌除減少私人運具，也活化產業開發，甚至未來路廊可藉淡江大橋串聯八里地區，帶動整體區域發展。

捷運局表示，淡海輕軌第二期路網，2019年8月21日、8月28日及2020年3月23日召開3場地方說明會，獲地方民意表達輕軌不進入淡水老街共識，且大部分民意認同河岸方案。

就地方關切的航照燈塔，若經評估有保存價值，也將於設計時考量，儘可能閃避或鄰地就近保存。

捷運局指出，淡海輕軌綜合規畫報告在2013年獲行政院核定，採分期興建，地方意見表達希望不進入老街，但仍希望交通建設留於淡水，要求提出替代方案，才有替代路線河岸方案，市府去年3月23日召開地方說明會，大部分民意認同河岸方案，但對河岸方案細節及空間配置有疑慮，目前持續溝通中。

(中時 )