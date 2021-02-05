高雄捷運為提供學生具深度及特色學習機會，特地為高中生開設「捷運探索體驗營」，3天2夜的活動除了營運、維修、公共藝術導覽等課程外，還安排凌晨4點半的巡軌體驗，學生收穫滿滿，留下難得的回憶。

高捷公司今年除了仍舊保有為國小及學齡前學童招開的「高捷好小子夏令營」及「小小站長」活動外，特別為高中生招開「捷運探索體驗營」，並與成功大學交通管理科學系產學合作，為各位同學講解大學考招新制，並介紹運輸物流學群、大學端選才重點、讀書計畫撰寫技巧等，為後續的推甄做好準備。

營隊課程安排了捷運及輕軌的營運管理工作概論、捷運及輕軌行控中心探索與搭乘體驗、光之穹頂和凝聚的綠寶石車站公共藝術導覽以及鳳翼天翔體感展演互動體驗等活動。來自全國各地23位高中學生凌晨還特地早起，從機廠區搭乘巡軌列車來到三多商圈站，觀摩營運前的各項準備工作。

高雄女中林亭妍表示，沒想到在捷運站可以看到體感展演，互動方式很有創意。台北市大同高中胡鈞捷表示，參加營隊可了解捷運內部營運狀況，巡軌更是珍貴體驗。

高捷公司副總洪瑞彬特別勉勵同學，現行大學考招新制入學管道主要有「特殊選才」、「繁星推薦」、「個人申請」及「指定科目考試」等四種，其中「個人申請」方式除需參加學科能力測驗外，另將審查學生學習歷程及自傳、讀書計畫等資料。希望營隊課程及體驗活動能豐富同學們的人生經驗，對於未來申請學校相當有幫助。

(中時 )