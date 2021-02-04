台中市政府建設局長陳大田率隊前往環評委員會報告。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「東勢─豐原生活圈快速道路」環評案，4日召開環境影響評估大會審查，東豐快案獲得審查通過。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市「東勢─豐原生活圈快速道路」環評案，於2018年12月經最高行政法院宣判撤銷、被迫停工。市府為提供山城居民一條安全回家的便捷道路，建設局依法重啟環評，4日環評委員會召開大會審議決議同意開發；建設局強調，將接續辦理用地取得、工程設計及施工前置等作業，預計111年復工、115年完工為目標。

建設局長陳大田說，東豐快速道路開發計畫從中央到移交市府辦理，原規劃路線影響民眾多達上百戶，經市長盧秀燕指示廣納民意調整後，現今主線有居住事實拆遷數僅剩2戶，受影響民眾將從優補償保障權益；東豐快預留通往新社連絡匝道，未來施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。

陳大田指出，針對民眾關心東豐快與豐勢交流道銜接事宜，建設局已與高公局協商並取得共識，規劃以高架跨越台三線銜接國四系統方式辦理，豐潭段工程也預先留設接合板，提供未來銜接運用；在環評定案後，將於細部設計階段完善豐勢交流道系統的可行性評估。

陳大田表示，東豐快二階環評將依審查結論及委員意見修正、補充納入定稿，未來市府將持續以地方共識、公開透明、尊重專業及損失最小等原則，與民眾充分溝通，以「細膩施政」化解紛爭，在合乎標準及保障市民權益下創造多贏。

環保局指出，4日環境影響評估78次大會審查，東豐快案審查通過，並請開發單位依委員意見與審查結論，將社會環境衝擊因應措施、地質安全監測基準、工安及緊急災害應變計畫補充納入定稿，作成評估書，送主管機關認可。

環保局強調，東豐快案經考量環境影響評估審查委員、專家學者及開發單位答覆，針對所涉及的生活、自然、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，已認定環境影響評估報告書初稿足可作為審查通過的依據，可預防及減輕東豐快案開發對環境造成的不良影響，達成環境保護目的，決議通過環境影響評估審查。

(中時 )