中印持續多個月的邊境衝突仍未平息，印度有不少地區2020年曾掀起反中熱潮。不過有數據顯示，中國品牌2020年在印度智慧手機市場占比為75％，高於2019年的71％，並創至少2014年以來最高。分析師稱，反中情緒在2020年年底已基本消退，在線教育等活動增加令消費者的需求上升。

路透報導，研究機構Counterpoint表示，中國智慧手機品牌2020年增加了在印度的市占率。中國品牌去年在印度智慧手機市場占比為75％，高於2019年的71％，並創至少2014年以來最高。

小米仍是2020年印度市場最暢銷的手機，儘管市占率略低於上年的27％但仍有26％。韓國三星以21％的市占率位列第二。

Counterpoint的數據顯示，印度接下來的手機大牌為Vivo、Realme和Oppo，全都是中國品牌。

有分析師表示，到年底時，反華情緒基本消退。還有分析師指出，在線教育等多種新的使用案例，以及內容消費的增加，是消費者需求高的主要因素。

中印於1月24日舉行第九輪軍長級會談，就在會談前幾天，兩軍在印度東北部錫金邦接壤的邊境發生衝突，消息稱解放軍20人受傷、印方4人受傷。此外，印度傳媒報道，印度電子和信息技術部通知，將永久禁用59個中國App，包括TikTok（抖音）、WeChat（微信）、百度、阿里巴巴的UC Browser。

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