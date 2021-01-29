中共軍機近期繞台架次、頻率增加，國防部昨兩度公布中共軍機進入我國空域的動態，是今年首次一天內公布兩次共軍消息。對此，民進黨立委趙天麟今受訪表示，中共軍機近期數量、時間出現不尋常做法，不僅是對台灣施壓，更是對美國拜登政府的挑釁，測試拜登政府如何看待中國對周邊國家武力威脅與挑釁，期盼美國在內的國家共同面對威脅，絕對不能姑息養奸。

面對中共軍機近期擾台架次、頻率、時間增加，趙天麟表示，這是對台灣及周邊國家的挑釁與威脅，衷心期盼美國在內的國家共同面對威脅，絕對不能姑息，一旦姑息，中共就會對日韓造成威脅，甚至能跨出第一島鏈對其他國家造成營重打擊，中共不斷廷窮兵黷武的做法，理念相近的國家要更團結，共同面對中共軍事威脅。

趙天麟說，近期可以發現中共當局，不僅武嚇，還有一連串文攻，像是中共發言系統加碼演出，台灣善盡國際責任，並在防疫扮演關鍵角色，中共卻不斷文攻武嚇，對區域安全穩定產生變數，拜登政府也發言反制，中共真的不需要挑戰拜登政府跟其他國家底線，同時台灣自我防衛的決心也不會改變。

農曆春節將至，趙天麟應景推出以軍事主題的「捍疆春聯」，以國防武器為主角，包括陸軍M1A2T戰車、海巡安平艦、空軍F16V戰機及海軍塔將艦，搭配像是「金好坦極」、「泰康翔和」等吉祥話，增添春節喜氣。

趙天麟說，藉由應景的國防武器創意春聯，家戶張貼不僅有保家衛國的意義，也是向國軍弟兄姊妹的努力致敬，期待台美關係持續深化，讓台灣國防戰力繼續提升。基於防疫考量，「捍疆春聯」將以定點索取，民眾可至趙天麟服務處、民進黨高雄市黨部等地索取，限量1萬份，送完為止。

(中時 )