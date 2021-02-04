對於拜登正府是否支持「一中政策」，美國國務院發言人普萊斯於美東時間3日回應，「沒錯，仍受一中政策指引」。對此，陸委會副主委邱垂正4日表示，美國的「一中政策」與中共的「一中原則」有明顯的差異，美國一中政策包含台灣關係法、對台六項保證以及停止對台施壓等。

據外媒報導，普萊斯在美國國務院例行簡報會上被問到「拜登政府是否支持一中政策？」，普萊斯回應，「沒錯，美國的政策沒有改變，仍受一中政策指引」。

對於美國明確表達立場，邱垂正回應，長期以來美國的「一中政策」與中共的「一中原則」存在明顯的差異，美國一中政策包含許多元素，包括台灣關係法、對台六項保證以及停止對台施壓等，並稱，近期注意到中共多次重申一中原則的立場，陸委會強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，任何論述與行為都無法改變中華民國是主權國家的事實，呼籲對岸應正視兩岸現實及台灣民意，放棄對台軍事恫嚇與外交打壓，應透過對話溝通，化解兩岸分歧，方有助於兩岸良性互動。

(中時 )