自美國拜登政府上台以來，一直將遏止新冠疫情惡化作為首要工作。雖然美疾病管制與預防中心（CDC）曾預測按照當前趨勢，至2月中旬時全美的新冠死亡人數將會超過50萬，一度被視為拜登政府難挽疫情惡化。不過CDC於3日表示，新增新冠病例已降至感恩節前的水準，同時確診率也持續下降中。

據美媒《國會山莊》報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮疫情記者會上表示，「很明顯，當前的新增確診以及住院率都正處於下降的軌道上」。她表示，新增確診在1月8日達到高峰，但從1月26日至2月1日整整下降13.4%，而每日平均新增確診為14.4萬。

《每日郵報》也指出，每日平均新增確診相較於3周前大幅下降了44%。另外，在2月初期的新冠住院人數，也是近兩個月以來首次降至10萬人以下。

報導指出，雖然死亡數仍持續上升，但速度已明顯放緩，而死亡數仍是一項滯後指標，若要證明更低的確診與住院率需要時間證明。瓦倫斯基也指出，「近期住院率的下降給了我們不少希望，同時病歿人數也應該在近期數周開始下降」。

但報導也警告，即使有這些正面消息，美國的確診人數依舊是夏日高峰時期的兩倍，且美國每日平均病歿人數仍超過3千人。瓦倫斯基也呼籲美國人民必須提高警覺，特別是已增加傳染力的變種病毒病例仍持續增加中。

(中時新聞網)