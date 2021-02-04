小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】46景點25家樂園 春節人流管制

國內社區疫情未解除警報，加上春節將至，為減少人流，中央流行疫情指揮中心昨天拍板，農曆春節期間，13個國家風景區共46處景點，包含六福村、小人國等25家觀光遊樂業將實施總量管制，人數超過一半就會進行總量管制分流措施，以因應2月10日至16日假期出遊潮，減少旅遊景區群聚感染風險。

【2】涉王立強共諜案 向心夫婦 境管再延2個月

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜疑雲，遭台北地檢署依違反《國家安全法》限制出境迄今1年多，因境管期限將在2月13日屆滿，檢方日前聲請再延長境管兩個月，台北地方法院3日裁准。

【3】今年教召3000人 明年試行1年1訓14天

國防部昨天表示，今年後備教召將針對退伍後8年內接受教召次數未達4次的志願役、義務役後備軍士官，進行一次5到7天的教召；至於年年施訓、每次14天的新制教召，規畫明年起試行，預定2024年全面實施。

【4】台灣5G網速超車 全球第3

台灣5G開台半年，根據國際行動網路調查權威Opensignal最新《全球5G用戶體驗報告》，台灣5G下載網速以平均272.2Mbps奪全球第3，相較於去年10月向前挺進1名；5G與4G的平均網速差距達7.7倍，為全球第4名。

【5】美推供應鏈本土化 防受制中國

繼簽署規模達4000億美元的「買美國貨」（Buy American）計畫後，拜登政府正進一步推進美國供應鏈本土化政策。根據外電引述知情人士報導，美國總統拜登近期打算簽署一系列行政命令，要求全面檢討美國關鍵物資供應鏈的布局，以避免過度仰賴包括中國在內等相關競爭者，提供重要技術與原物料。據了解，該命令最快可能在幾周內或本月就會發布。

(中時新聞網)