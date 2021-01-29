部立桃園醫院院內感染風險未除，總統蔡英文27日公開發表談話，強調對抗疫情一定要持續把握3關鍵，包括配合指揮中心落實防疫、中央地方同心、團結意識。對此，國民黨立委馬文君今(29日)忍不住在臉書批，很遺憾，這所謂關鍵都只是「精神答數」，且指揮中心曾經宣布最快三月可以取得疫苗，如今卻說講太多會遇到困難，確定了就會講，又抱怨大國壟斷、WHO不夠力。

馬文君在臉書寫下，蔡總統最近也開示大家，「防疫三關鍵」是配合，協調，與團結，但很遺憾，這所謂關鍵都只是「精神答數」，用「晶片換疫苗」或許聞所未聞，但在遭逢百年大疫的非常時刻，就該拿出非常手段，樂見行政部門思考對策，解決問題，如果真能談到有譜，在保護醫護人員與國民健康的前提下，沒有朝野傾軋的空間。

馬文君更說，民代，與行政部門的官員們，手上握著國家賦予的權力，盡快取得疫苗與快篩試劑，責無旁貸！她提到，全世界都在問以色列到底為何能快速搶到充足疫苗？早先已經有報導揭露，以色列在各疫苗大廠開發初期，就以高額訂金「搶針」，而金融時報披露的則是「銀彈攻勢」之外的策略運用，而以色列承諾只要獲得不間斷的供應，將發動全世界最快速的接種計畫，並且將接種後的大數據與藥廠分享，這項交換條件，獲得輝瑞藥廠同意，從去年12月中優先交貨給以色列。

看見以色列的作法，馬文君更質疑，指揮中心曾經宣布，最快三月可以取得疫苗，如今卻要記者「別為難台灣」，講太多會遇到困難，確定了就會講，又抱怨大國壟斷、WHO不夠力等等，「陳時中也許日理萬機，貴人多忘事，但從保守估計今年中，再到最快三月，都是指揮中心自己講的」。

(中時新聞網)