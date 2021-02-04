中廣董事長趙少康回復國民黨籍，表態參選黨主席，且不排除選2024總統，連日引發熱議。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書呼籲「團結」，才能爭取中間選民，否則連地方首長都選不贏，遑論2024。他舉新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕為例，強調團結黨內各路人馬、爭取中間選民，是支持度的關鍵，切記不要自我膨漲，更不能自以為是，且萬萬不能唯我獨尊。

蔡正元說，國民黨中央要團結黨內各派系，要團結藍軍各掛人馬，要團結才能爭取中間選民，無私無我，相互尊重；為黨為民，懂得退讓；不要得寸進尺，中間選民才爭取得到。沒有中間選民，國民黨連地方首長都選不贏，遑論2024。

蔡正元。（黃福其攝）

他說，侯友宜和盧秀燕就是最佳典範，無愧於國民黨的提名，執政聲望節節上升，遠遠超越提名時的水平。任何被國民黨提名的人，若不能維持提名時的支持度，還在提名後反而讓支持度下降，就是對不起國民黨。要維持支持度並節節上升，是被提名人對國民黨的責任。

蔡正元說，上次有位國民黨提名的立委，原本有機會當選，卻在提名後擺爛，讓輔選人員傻眼，支持度垂直下降。團結黨內各方人馬，並爭取中間選民，是支持度升降的關鍵，切記不要自我膨脹，更不能自以為是，且萬萬不能唯我獨尊，前車殷鑑，可以借鏡。

(中時 )