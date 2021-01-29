知情人士透露，在搞砸首次公開發行（IPO）計畫一年多後，WeWork有意透過與「特殊目的收購公司」（SPAC）合併完成上市的夢想，目前已經展開協商，同時該公司也在尋求向私募投資人籌集資金。

由於該辦公室共享新創公司的商業模式，以及其創始人Adam Neumann的管理風格引發批評聲浪，WeWork此前高調的IPO計畫在2019年10月突然告吹。

一名知情人士表示，在過去兩個月間，WeWork曾至少與三家空殼公司進行協商，但消息人士也表示目前的協商仍有可能破裂。

WeWork執行董事長Marcelo Claure在彭博的會議上表示：「每周都會有SPAC公司與我們聯繫」。Claure同時也是軟銀集團營運長。軟銀為這家新創公司提供金援。

此前《華爾街日報》曾報導，WeWork正在與Bow Capital Management LLC旗下的空殼公司展開合併協商，這筆交易可能使WeWork估值接近100億美元。

WeWork發言人在聲明中證實該公司正在探索各種選項，包括與一家空殼公司達成交易。該公司表示：「在過去的一年中，WeWork一直專注於執行我們實現獲利的計畫，我們取得的重大進展，加上市場對靈活空間運用的需求不斷升高，都是我們事業的樂觀跡象。此外，我們將繼續探索各種有助於我們朝目標邁進的機會」。

(時報資訊)