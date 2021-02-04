荷蘭皇家殼牌石油(Shell)2020年的獲利來到至少近20年來的最低水準；傳染病疫情衝擊能源消費，然而殼牌再次提高股息，展現信心。

殼牌2020年經調整獲利下滑71%，來到48.46億美元，為自2000年以來最低；第四季獲利則較前一年同期下滑87%，為3.93億美元，低於分析師預期的5.97億美元，主因為液態天然氣價格疲軟，低產量和煉油利潤率低所拖累。殼牌第四季營收為450.28億美元；2020年營收為1831.96億美元。

殼牌去年石油天然氣生產以及煉油廠獲利明顯下滑，得益於其4.5萬個Shell加油站和便利商店的營運，使其免於鉅額虧損。執行長Beurden表示，公司以強勁的損益表走過2020年。

降低成本對殼牌轉型到電力交易和再生能源至關重要，因新業務的利潤率通常比傳統化石燃料還要低。

儘管去年化石燃料銷售跌28%，殼牌在行銷和交易部門的調整後獲利僅下跌3%，來到46億美元。

殼牌亦作出財測，今年第一季股息將比前一季增加4%，對市場表明信心。殼牌在2020年第一季刪減股息三分之二，為二戰以來該公司首次刪減股息。

(時報資訊)