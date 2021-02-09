本田上季獲利暴增逾1倍 16:592021/02/09 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本車廠本田汽車周二公布財年第三季業績，受惠於撙節成本效益顯現與美日銷量走高，上季獲利暴增逾1倍，顯示營運持續擺脫疫情的衝擊。 本田指出，上季淨利達2,840.5億日圓（27億美元），較前年同期的1,164億日圓翻漲超過1倍，也高於市場預期的1,585億日圓。此外，上季營收達3.772兆日圓，年增0.6％。 願景基金投資收益大幅攀升 軟銀上季淨利暴增逾20倍 都更案完工交屋 太設1月營收年增8倍 (工商 ) #日圓 #上季獲利 #暴增 #本田 #車廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電1月營收創歷史次高 年增22.2% 14:352021/02/09 財經 《國際產業》鄉民一戰成名 Reddit估值暴增1倍 15:402021/02/09 財經 《半導體》1月營收年增17％ 世界Q1續戰新高 15:402021/02/09 財經 3大客戶挺爆 台積電1月營收衝1267億 年增超狂 14:002021/02/09 財經 本田上季獲利躍升67％ 優於市場預期 15:402021/02/09 財經 金控元月獲利報喜 全年將戰4千億 04:102021/02/09 財經要聞 《半導體》高毛利產品助威 原相今年獲利拚增3成 11:082021/02/09 財經 《鋼鐵股》春雨1月營收年增33.67％ 營運H1樂觀 16:312021/02/09 財經 《國際產業》道爾達上季獲利 優預期 16:142021/02/09 財經 《半導體》敦泰1月營收年增6成 2021營運不淡 15:402021/02/09 財經 《國際產業》不畏疫情來亂 特斯拉去年中國銷售額暴增1倍 13:072021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 華為遭老美打剩半條命 任正非盼跟最有權力男人通話 - 要聞 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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