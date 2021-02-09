日本車廠本田汽車周二公布財年第三季業績，受惠於撙節成本效益顯現與美日銷量走高，上季獲利暴增逾1倍，顯示營運持續擺脫疫情的衝擊。

本田指出，上季淨利達2,840.5億日圓（27億美元），較前年同期的1,164億日圓翻漲超過1倍，也高於市場預期的1,585億日圓。此外，上季營收達3.772兆日圓，年增0.6％。

(工商 )