進入2021年之後，當初2018年選秀的梯次大部分也熬過前兩年，其中東契奇(Luka Doncic)、崔楊(Trae Young)、塞克斯頓(Collin Sexton)成為雄踞一方的猛將；但也有像諾克斯(Kevin Knox)、羅賓生(Jerome Robinson)、布朗(Troy Brown)這種的「首輪地雷」，美媒CBS評價後面這3位是該年最令人失望的新秀。

羅賓生第13順位被快艇挑中，但他們是要爭冠的球隊，羅賓生上場時間被壓縮到9.7分鐘，首季只有3.4分。隔年他被賣到重建中的巫師，上場時間驟升為24分鐘，成績卻僅略增為9.4分。羅賓生身為得分後衛但不擅長進攻，本季投籃命中率僅32.8%，得分再跌至5.7分。

巫師隊後衛羅賓生(左)與總教練交談。（美聯社資料照）

布朗第15順位被巫師選中，首季52場比賽僅有場均4.8分，隔年碰上新冠肺炎疫情，他在復賽人手短缺時打出好成績，場均10.4分、5.6籃板。他其實是個控球小前鋒，然而本季他被改換成「3D球員」，也就是三分射手與防守者，結果他的投籃命中率大跌至35.8%，數據降到4.7分。他的失敗一部分是因為沒被放在正確的位置。

巫師前鋒布朗(右)持球進攻。（美聯社資料照）

諾克斯第9順位被尼克挑中，當時以為撿到寶了，他在夏季聯盟小試身手繳出場均21.3分。生涯首季他有12.8分、4.5籃板，這樣的身手絕對不差。但是下一季他跌到6.4分，本季更只有6.1分。令人失望的原因在於他是定點的三分球射手，投籃命中率僅36.8%，主要的貢獻只有每場的1.3顆三分球。諾克斯本季已被尼克打包，隨時可能會被交易到其他球隊。

(中時新聞網)