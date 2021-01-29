《紐約時報》報導，線上交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）正在向現有投資人籌集逾10億美元的資金。

報導指出，5名參與協商的知情人士透露，羅賓漢已經與創投公司司紅杉資本（Sequoia Capital）與Ribbit Capital等投資人洽談，這些投資人隨後在周四晚間聚集，為羅賓漢提供緊急資金。

為羅賓漢提供新資金的投資人，將獲得該公司額外的股權。當羅賓漢的股票上市時，這些投資人就能以折扣價取得羅賓漢的股票。報導並指出，羅賓漢預計將在今年晚些時候啟動股票首次公開發行（IPO）計畫。

羅賓漢尚未回應媒體的置評請求。

彭博社稍早前報導，羅賓漢已動用一些信貸額度，向摩根大通與和高盛集團等銀行提取至少數億美元。

因散戶大軍集結宰殺放空的對沖基金，使美股陷入劇烈波動，包括羅賓漢在內等熱門的散戶線上交易平台近來成為市場關注的焦點。

(時報資訊)