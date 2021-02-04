受惠於疫情期間強勁的網購需求，數位支付公司PayPal上季營收與獲利均超出市場預期，且單季與全年線上支付交易額均創下歷史新高，周三盤後股價勁揚5.53%，為265.82美元。

PayPal周三公布，去年第四季營收年增23%，為61.2億美元，優於市場預期的60.9億美元。淨利較前一年同期暴增209%，達到15.7億美元。經調整後每股盈餘為1.08美元，優於市場預期的1美元。

PayPal允許美國國內用戶透過app互相匯款的服務Venmo，第四季處理金額大幅增加60%。

PayPal表示，因居家防疫的生活模式激發網購交易，去年第四季交易處理額年增39%，達到2771億美元，全年交易金額達到9360億美元，雙雙創下歷史新高。PayPal表示，2020年的營運表現是有史以來最強勁的一年。

PayPal去年第四季新增1600萬個活躍客戶，該公司預期2021年將再增加約5000萬個活躍用戶，並預期全年營收將達到約255億美元，遠超出市場預估的214億美元。

執行長Dan Schulman表示：「在疫情爆發之初，身處封鎖的消費者別無選擇，只能在網上採買所有東西。如今絕大多數消費者表示，即使在疫情過後，他們仍將維持當前的網購強度，因為這樣更方便輕鬆，且節省時間」。Schulman並表示，PayPal新推出的加密貨幣產品亦獲得極佳的反應。

(時報資訊)