唐榮、燁興2月份不銹鋼價格 每公噸漲6,500元 17:412021/01/29 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼燁聯（9957）之後，唐榮（2035）、燁興（2007）29日也都開出2月份不銹鋼產品價格，其中唐榮304系列熱冷軋不銹鋼內銷價，每公噸調漲6,500元，外銷價每公噸漲230美元，且燁興不銹鋼盤元產品每公噸亦調漲6,500元，碳鋼盤元每公噸適度調漲1,500元。 外資大賣半導體 台股險守15,400點 華新調漲2月不銹鋼盤元價格帶動 燁聯唐榮盤價喊漲 (工商 ) #燁興 #唐榮 #燁聯 #不銹鋼 #公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擴大香蕉收入保險試辦地區 3／31前當地農會都可投保 19:512021/01/29 財經 外資大賣台股 大盤短線拉回 04:102021/01/29 財經焦點 美股大漲回神 台積電強彈2％ 台股早盤漲160點 09:112021/01/29 財經 15檔傳產修正近尾聲 外資逆勢敲 04:102021/01/29 證券．權證 燁聯2月盤價 漲幅逾7％ 04:102021/01/29 證券．權證 美掛牌ADR強漲3.3％ 台積電早盤跳高逾2％ 09:082021/01/29 財經 《商情》適逢大寶森節 馬來西亞棕櫚油休市 10:002021/01/29 財經 《鋼鐵股》中鋼3月內銷估平高盤 Q1鋼廠有賺頭 13:242021/01/29 財經 親子入住積木免費搬回家 晶華寒假「玩」很大 09:302021/01/29 生活 燁聯、燁輝攜手推出超效型444／445不銹鋼烤漆鋼材 搶攻帷幕、太陽能支架市場 16:202021/01/29 財經 《類股》不鏽鋼連2月大漲 允強、彰源有利基 10:512021/01/29 財經 財經熱門新聞 央行抓到8大炒匯糧商後 美媒驚曝6大外銀幫兇 - 要聞 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 外資大逃殺 台股暴跌277點 台積電砍在最低591元 - 財經 - 工商 翁朝棟：中鋼將創造V型反彈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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