繼燁聯（9957）之後，唐榮（2035）、燁興（2007）29日也都開出2月份不銹鋼產品價格，其中唐榮304系列熱冷軋不銹鋼內銷價，每公噸調漲6,500元，外銷價每公噸漲230美元，且燁興不銹鋼盤元產品每公噸亦調漲6,500元，碳鋼盤元每公噸適度調漲1,500元。

(工商 )