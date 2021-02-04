阿里山國家風景區管理處結合山區特色產業，將於三月舉辦星光下婚禮。（廖素慧攝）

阿里山國家風景區管理處將於3月紫藤花季舉辦「星光下婚禮」，限額15對新人，4日起開放報名，受疫情衝擊、專營外銷的婚紗業者尋求轉機，積極開拓國內市場，特別推出優惠價，為新人量身訂製婚紗禮服。

阿管處副處長陳榮欽表示，大阿里山區瑞里山城的紫藤花美景全台知名，紫藤花的花語是堅定愛情、永不棄離，3月是紫藤花盛開，3月13、14日特別推出「紫藤花下的浪漫」夜間婚禮，2月4日起可上官網報名，限額15對新人。

陳榮欽說，星光下婚禮活動將串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，新人將在瑞里茶園、綠色隧道、紫藤花下、太興岩步道、梨園寮車站等地，拍攝絕美地景婚紗照，更能在盛開的紫藤花下，互許終生，擁抱幸福。

阿管處表示，舉辦「神木下婚禮」至今年已邁入第15年，而「星光下婚禮」將邁入第3年，共累計近280對國內外新人在阿里山見證愛情，相伴一生，打響「浪漫阿里山」的品牌形象。

婚紗業者陳奕錩說，經營高級訂製婚紗36年，專門外銷歐洲，也頗有知名度，原本就有規畫進入國內市場，因為國外疫情嚴重，海外的訂單減少5成以上，產銷受很大衝擊，此次配合星光下婚禮活動，將免費提供3對新人訂製婚紗，另外12對新人也有優惠價。

(中時 )