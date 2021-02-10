高雄市政府文化局 烏魚子巧克力。（Pinkoi提供）

禮物，設計購物網站Pinkoi發現除濃情蜜意代表的「巧克力」外，主打專屬訂製的體驗活動也與去年同期成長約有一倍。

雖巧克力是多數人情人節的送禮首選，但因近期健康意識抬頭，故消費者更喜歡挑選微糖配方、含優質蛋白的功能性巧克力，另外具創新性、美型巧克力也十分受到歡迎，如「烏魚子」、「辣味」口味等，都能讓收禮者感到一絲驚喜。另外，能夠記錄情侶間專屬回憶的訂製商品，如手環對戒敲製、克制霓虹燈擺飾等，其中由霞海城月老加持過的「VIC WANG霞海月老加持對戒」尤其受到歡迎。

針對今年情人節，Pinkoi以「幸福養成計劃」為題，嚴選眾多人氣質感設計，推出各項專區，帶你揣摩另一半喜好，且即日起至2月19凡購買Pinkoi精選設計品牌商品，即享免運費優惠；購買任一體驗活動，消費金額滿新台幣3,000元還能抽限量千元調香體驗活動。

VIC WANG 霞海月老加持對戒。（Pinkoi提供）

Spark Protein 優質蛋白巧克力，經典綜合口味。（Pinkoi提供）

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