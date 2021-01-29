主計總處今（29）日公布去（2020）年第四季經濟成長4.94％，粗估全年應能到2.98％，達近三年最高。星展集團資深經濟學家馬鐵英對此表示，台灣經濟表現優異，主要基於兩大原因：一是新冠病毒疫情危機帶動全球數位化轉型，意外推升全球對包括半導體在內的電子產品的強勁需求；二是台灣本土防疫成功，緩和了疫情對內需的衝擊。

針對台灣第四季GDP數據優於預期，馬鐵英指出，主要來自出口加速成長，淨出口對GDP年增率的貢獻比重超過100％。但需關注的是，當季民間消費年增率仍然為負，尚未完全恢復到疫情之前的正常水準。

此外，台灣經濟在疫情全球大流行過程呈現強勁成長，馬鐵英指出，已經帶動勞動力市場復甦、資產價格上漲，與匯率的升值；另一方面，受制於疫苗進展，包括邊境管制在內的防疫措施可能仍會持續一段時間。

星展集團綜合考量各項情況，預計台灣的民間消費在2021年應能轉為正成長，但要恢復到疫情前正常水平，需要等到下半年。

雖然如此，星展集團仍在2020全年高基期下，維持對台灣2021年GDP成長4.2％的預測，且認為還有上修空間。

(工商 )