擁有肯德基（KFC）及必勝客（Pizza Hut）在大陸經營權的百勝中國4日港股盤前公布，受惠於經營利潤增加，2020年全年淨利年增10％至7.84億美元，營收年減6％至82.6億美元。

香港信報報導，百勝中國2020年共開設1,165家新店，截至12月底，門市總數達到10,506家。餐廳利潤率為14.9％，與2019年相比下跌1.1個百分點。百勝中國預期，2021年將在大陸增加1,000家分店。

百勝中國表示，2021年第四季經營狀況較第三季有所改善，2021年首季則持續受到區域性疫情反覆的影響，預計第一季將遭遇重大阻力。

位於交通樞紐和旅遊地點的分店通常占百勝中國銷售額高單位數比例，這些分店預期可能會受到更大的影響。春節期間該公司的銷售額也將受到抑制，現正密切觀察情況的變化，並將據此相應調整市場行銷計畫與營運方案。

百勝中國執行長屈翠容表示，展望2021年，公司將繼續努力應對疫情所帶來的影響，根據市場情況迅速調整營運，並透過為內用、外賣和外帶提供更具吸引力的優惠活動提升客流量。百勝中國對大陸市場長期前景的信心沒有絲毫改變，將專注於擴大餐廳版圖和發展新興品牌，擴大數位化和基礎設施的投資，鞏固基礎，加快發展步伐。

(工商 )