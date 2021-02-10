老五老基金會10日將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給近1000位長輩。（陳淑娥攝）

明天就是過年，老五老基金會10日小年夜將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給近1000位長輩。其中外送業者也協助出動45位外送夥伴公益協助載送年菜，一同與愛不打烊的老五老基金會擁抱獨老。

老五老基金會指出，今年已連續15年為獨老募款幸福年菜， 每年小年夜都會號召上千位志工送年菜至獨居弱勢長輩家中共度新年，今年因疫情關係，改由老五老人員1人進長輩家中拜年，以維護長輩健康，減少過多人群接觸的風險。

石岡地區年菜由老五老石岡服務中心中央廚房製作，由於需要送年菜的獨居弱勢長輩多達200位，往年都有號召志工協助打菜包裝，今年受疫情只由老五老內部30位工作人員處理，從清晨5點一路忙到10點才分裝打包完成，之後採分時段分批的車輛取餐方式，21台送年菜專車陸續前往東勢、新社、石岡、和平、豐原6鄉鎮，一起為200位獨居長者及弱勢家庭，送上新鮮現做熱騰騰幸福年菜。

獨居石岡65歲幾乎全盲陳伯伯表示，老五老社工志工不辭辛勞陪伴及問安，在他半百年紀中仍感受到溫暖，即便失去視力，但處處都看見了美麗。

老五老基金會執行長游麗裡表示，「擁抱獨老 愛不打烊」小年夜送年菜活動，當天現煮現做是本會15年來的堅持，今年因疫情狀況執行起來特別艱辛困難，非常感謝有各界的善心支援。而除了年節期間關懷外，老五老持續提供獨居弱勢長輩「送餐服務」、「陪同購物」、「居家修繕」、「關懷陪伴」、「圓夢計畫」等全年度關懷服務，目前募款經費還不足3成，期盼各界共同響應，給獨老的愛全年不打烊。

老五老基金會10日將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給近1000位長輩。（陳淑娥攝）

老五老基金會10日將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給近1000位長輩。（陳淑娥攝）

老五老基金會10日將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給近1000位長輩。（陳淑娥攝）

(中時 )