大陸女星趙麗穎靠戲劇起家，是著名的戲劇女王，趙麗穎在2020年當起拼命三娘忙拍戲外，適逢新春，趙麗穎也不忘與曬照與網友賀新年，在工作室曬出的照片中，只見趙麗穎穿著貼身旗袍，胸口還有挖洞設計，讓趙麗穎的白嫩美肌若隱若現。

趙麗穎工作室在大年初一就應景曬賀年照，只見趙麗穎身穿淺藍和深藍綠色的貼身旗袍，胸口的挖洞設計，讓趙麗穎的白嫩美肌若隱若現，趙麗穎旗袍的收腰設計，更顯她的纖細蠻腰，而本身童顏的趙麗穎，還頂著丸子頭入鏡，讓她看起來根本像是個少女。

趙麗穎看起來根本像是個少女。（圖／取材自趙麗穎微博）

旗袍胸口的挖洞設計，讓趙麗穎的白嫩美肌若隱若現。（圖／取材自趙麗穎微博）

趙麗穎保養有術，怎麼看都不像是一個孩子的媽咪，網友也大讚她：「啊啊好漂亮」、「太可愛了！三歲不能再多了」、「趙麗穎天仙啊」。趙麗穎雖貴為戲劇女王，不過她其實相當敬業，趙麗穎就為新戲中農村婦女的角色，卸下「戲劇女王」的頭銜、不吝嗇扮醜。

同時，趙麗穎也多次被直擊身穿樸素的大紅外套、羽絨外套，頭簡單頂著鯊魚夾、腳踩布鞋就拍戲，而劇組日前也釋出趙麗穎劇照，只見她身穿紅色毛衣、簡單頭綁馬尾，手端一盤魚的趙麗穎對著鏡頭露燦笑，渾身散發賢妻良母的氛圍，也讓外界期待趙麗穎新戲能早日播出。

趙麗穎演出多部經典代表作《杉杉來了》、《花千骨》、《老九門》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等戲，讓她被封為「戲劇女王」，隨著趙麗穎去年推出她的產後復出首作《有翡》，她接著還有《幸福到萬家》、《誰是兇手》等戲等著播出。

(中時新聞網)