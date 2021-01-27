大陸戲劇女王趙麗穎產後復出首作《有翡》日前風光收官，趙麗穎、王一博這對苦命鴛鴦，終於有情人終成眷屬，結局散發粉紅泡泡，而趙麗穎工作室日前則曬出趙麗穎拍《有翡》殺青影片，當趙麗穎聽到導演喊「殺青」，就感動留下眼淚，儘管趙麗穎害羞地以手遮臉，仍擋不住淚水，模樣讓人心疼。

古裝劇《有翡》是趙麗穎產後復出首作，趙麗穎在2019年3月報喜產下男嬰後，她當年9月就復出拍《有翡》，這部戲拍了8個月，在2020年4月殺青，當趙麗穎拍完最後一場戲，聽到導演喊「殺青」時，她還感動地哭了，儘管趙麗穎害羞地以手遮臉，並直呼：「辛苦大家了」，仍擋不住她感動的眼淚。

趙麗穎害羞地以手遮臉，但她感動的眼淚仍不停流下。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎在片場哭成淚人兒，模樣讓人心疼，趙麗穎也感性地說：「我們一共拍了2百多天，真的是挺長的一部戲，這部戲拍得我挺難忘的」，趙麗穎邊說邊哽咽，但她也忍住即將崩潰的情緒，感性劇組和工作人員表達感謝：「大家辛苦了，我們是最棒的」。

趙麗穎致詞時，不禁邊說邊哽咽。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

雖然趙麗穎在殺青戲上相當感性，不過當趙麗穎與男主角王一博其他演員拍照留念時，趙麗穎也展現燦爛笑容，當時趙麗穎雖然身穿厚重古裝戲服，但她竟然還有纖細蠻腰，更讓人無法相信，趙麗穎才剛生完兒子，就能恢復到如此俏麗狀態，趙麗穎產後狀態極佳，畫面超不科學。

(中時新聞網)