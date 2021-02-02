資深媒體人趙少康昨（1日）申請回復國民黨籍，國民黨表達歡迎，但對於趙少康想選黨主席，藍委林為洲也隨即強調，相關制度要遵守，不能因人設事，衍生問題。今（2日）林為洲又再度在社群平台表示，國民黨不需要救世主，需要是腳踏實地的改革。

對於趙少康表態參選黨主席一事，林為洲昨（1日）在臉書發文指出，2019年國民黨讓前高雄市長韓國瑜「被動參選」，還頒「榮譽黨員」給鴻海創辦人郭台銘參選，教訓還不夠嗎？他說，彼此間並肩作戰的時間還很長，甚至2022有縣市長大選，如果趙願意代表國民黨參選縣市長，也非常歡迎。

講完這番話後，林為洲今（2日）又再度發文強調，國民黨需要的不是救世主（也沒有），別期望一次完勝對手。黨中央踏踏實實一步一步改革，黨團妥善處理每個議題、事件，積小勝成大勝。以為鴻鵠將至，可以休矣。他更表示，「歡迎趙少康重回國民黨一起並肩作戰」。

不過，也有人持不同看法，同黨立委賴士葆認為，如果國民黨真把趙少康當作「大才」，就要想辦法把趙引回來，況且趙也沒說一定要選到底，也可以擔任選戰操盤手等，呼籲江啟臣要思考如何與趙少康有默契，讓國民黨壯大，且如果趙真想當黨主席，只要江啟臣聘趙任中評委就可以。

(中時新聞網)