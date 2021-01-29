政務委員唐鳳存款曝光，近年存款居然大減，在監察院今天公布的最新一期財產申報，唐鳳存款僅有36萬4096元，卻揹債務1834萬1897元，比唐鳳2019年申報的存款397萬3572元，減少300餘萬元。針對唐鳳存款僅剩36萬，引起網友好奇，唐鳳辦公室對此回應，「依法申報」。

行政院政務委員唐鳳申報1筆土地、1筆建物，存款36萬4096元，債務1834萬1897元，主要為房貸。

唐鳳在2019年申報的存款397萬3572元，今年申報時，除了1筆土地1筆建物不變外，存款居然只剩36萬4096元；而債務僅從1887萬元減為1834萬元，約減少50多萬元。

網友紛紛說：「能信嗎？」、「財產申報只是做做樣子。」、「現金剩下36萬，那黃金/鑽石，還有電腦資訊IT專家最會操作的$『比特幣』這個有申報嗎？查得到嗎？」、「存款不等於總資產。」、「我的眼睛業障重嗎？」、「反正我不信。」

最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌和配偶詹秀齡申報5筆土地、1筆建物、1台汽車，存款2630萬6118元、6筆儲蓄壽險。另蘇貞昌還信託5筆土地、3筆建物。蘇貞昌2019年申報存款3172萬4659元，縮水了541萬餘元。

(中時新聞網)