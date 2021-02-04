農曆春節即將到來，想知道怎麼拜年最有樂趣又能長知識嗎？由台灣本土團隊自製的Hami書城APP，利用AR擴增實境技術開發了多款AR互動電子書，獨家「AR財神」帶來動態的財神爺跳加官、Q版財神爺送元寶及電音三太子鬥熱鬧，讓大家不用出門就能體驗手機迎財神爺到你家，還可製作自己與財神爺合照當賀年卡送給親友！

Hami書城目前AR電子書相關應用累計至2021年1月，已有15萬人次在第一波搶先使用，頗受用戶喜愛。Hami書城是同時擁有文字書、有聲書、影音書及AR電子書等，多樣化數位閱讀的電子書月租平台。

想體驗財神親臨你家，只要你是4G、5G用戶，用智慧型手機或平板下載Hami書城APP，找到快讀《AR財神》文章，點擊「啟動AR」按鈕就可迎來財神爺跳加官；想祈願開源添財氣、保佑家中小朋友，電音版三太子的創新表演栩栩如生出現在你面前；還有蹦蹦跳跳的Q版財神爺，讓大人小孩看得笑呵呵。還可透過手機鏡頭在家中或辦公室拍下你與財神爺或三太子的合照，當賀年卡分享親友創造更多拜年樂趣！Hami書城最新的《AR財神》開放民眾免費體驗，只要下載Hami書城APP，找到《AR財神》文章便可迎財神！不僅如此，即日起至2/28，到Hami書城FB粉絲團參加社群分享活動，還有機會抽中「真」黃金元寶 (一錢1名)，讓你新的一年好運降臨！

除了《AR財神》外，Hami書城還有攝影寫真、商業理財、命理運勢、休閒旅遊、健康養生、3C科技、驚悚小說等多種類型的AR互動電子書刊與文章。包含攝影大師黃天仁拍攝的《bestie閨密 孟潔x菲菲 數位寫真》AR攝影寫真書；財經大師謝金河在《今周刊第1227期》，透過AR立體影音書封的呈現，真人現身教你新年賺大錢；在《數位時代314期》則可召喚AR數位政務委員唐鳳，透過趣味互動教你如何使用梗圖；貓奴的最愛《黃阿瑪的後宮生活 貓咪超有事1》圖文書，以AR互動漫格的方式呈現，與貓咪互動還有意想不到的效果，合拍功能更滿足貓奴們的心；相聲大師馮翊綱的《二馬中元：影劇六村有鬼》等，利用AR擴增實境增加視覺上的互動，體驗聽覺及視覺上的雙重享受。

Hami書城用戶支付月費即可享有10,000本以上電子報刊與暢銷書籍，包括蘋果日報、自由、聯合、中時、經濟、工商等原版面報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、TaipeiWalker、美麗佳人、國家地理雜誌、CNN互動英語等橫跨商業、管理、旅遊、時尚、語言各領域的熱門雜誌，還有各類別的聽書、獨家AR電子書等豐富內容。

即日起至2/28，訂閱Hami書城月讀包可享月租89折優惠，還有機會抽到1,688元大紅包 (共10份，價值NT$16,880)！體驗AR魅力趁現在！

(科技)