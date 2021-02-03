東勢重劃地主昨天下午到台中市地政局陳情，僵持不願離去到深夜，警方將部分群眾驅離。（台灣土地正義行動聯盟提供／陳淑芬台中傳真）

東勢重劃地主昨天下午到台中市地政局陳情，要求地政局出面協調當地重劃爭議、避免財團圈地，台灣土地正義行動聯盟等團體到場聲援。抗議民眾指稱，地政局同意2月8日安排東勢重劃會與地主們就近在東勢地政事務所協調，地主們不接受，也不願離開；地政局回應一切均依法行政。雙方對峙直到深夜11時許，警方強制驅離部分抗議民眾，並抬離。

前往聲援的台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈表示，地政局承諾於去年12月10日前會召開協調會，但卻沒有任何作為，地主們收到法院的調解公文，不能夠接受，10多名聲援群眾下午到地政局抗議，未與地政局約定好就要直接進入辦公室，地政局重劃科在樓梯口與聯盟及地主溝通，安排到4樓會議室協調。

李蔚慈說，地政局曾回應要在東勢地政事務所協調，地主不接受，因為地政局是重劃會的主管機關，不能「私權糾紛」作為理由而不願處理。

東勢下新庄反重劃地主李蓮鳳表示，她不願意被強迫進重劃範圍，才到地政局陳情要求主秘黃冰如出面協助解決爭議，但地政局相關人員回應主秘不在，關門拒絕，還關燈、鎖上安全門，雙方僵持到深夜，抗議民眾被關在所內，才開啟直播求援。

地政局指出，東勢自辦重劃是私人重劃，地政局只能依法行政，同意在2月19日安排雙方協調，但土盟與地主認為時間太晚，所以2月8日發函請東勢重劃會協調，地點選定在地的東勢地政事務所，但他們不肯接受，地政局也相當無奈。

直到昨天深夜不少民眾陸續到場關切，政大地政系教授徐世榮送便當給抗議民眾，警方在深夜11時許，強制驅離所內抗議民眾，並將抗議群眾抬出地政所，前往聲援的黎明幼兒園園長林金連情緒激動倒地不起，緊急送醫已無礙。

(中時 )