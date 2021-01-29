新光醫院前副院長黃芳彥是台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，卻因涉及國務機要費洗錢案，避走美國12年，終以自殺結束一生。前立委沈富雄表示，黃芳彥有權、有勢、有錢、有女人，即便他能回到台灣來，也沒有什麼搞頭，他一定很鬱悶，所以他這一生是完了。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，黃芳彥有權、Power，有勢有錢有女人，還照那個春夏秋冬分，然後有酒有藥品，你能夠想到男人的享受，每一樣都有，那這是好還是不好？這不好。因你樣樣都有，人生就乏味了，人生就無所追求，你留下來的通通都是痛苦的回憶。

沈富雄認為，黃芳彥表面上，去打高爾夫球，然後跟朋友聊天，到了這個年紀只能這樣做，有些人很滿意，但是他覺得黃芳彥一定覺得很鬱悶，而且黃芳彥曉得即便他能回到台灣來，也沒有什麼搞頭，所以他這一生是完了。沈富雄說，有一位姓沈的政論家說，黃芳彥如果不搞這些事情，他今天在台灣一定是醫界的泰斗，他覺得並不會如此。

他指出，黃芳彥特別強調一定要挺阿扁這家挺到底，因為阿扁很提拔他。沈富雄認為做一個醫生，心裡非常感恩某人提拔你，他的人格就有問題，做一個醫生是不會在乎這些的，什麼提拔不提拔，就是有這一個人家提拔你，這一念之差，黃芳彥今天才有這個下場。

沈富雄表示，黃芳彥一路紅起來，跟吳淑珍的關係，讓外界的人認為，如果要接近夫人，這一條路是可行的，所以這是禍福自招。他還是那句話，人人羨慕那個七大人生的慾求，不過他認為真的要留一個空間，不要追求到最大最滿，那時人生就不快樂了。

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