救人竟然用釣的！日本日前發生一起釣客將落海者「釣起來」的救援奇蹟。3名釣友在去年12月到海邊釣魚，突然發現一名漂浮在海中的男子。釣友靈機一動，向落海男子拋出假餌，再慢慢收線，終於成功將該名男子「釣」上岸。

根據日媒《讀賣新聞》報導，去年12月19日上午，3名釣友相約至愛媛縣伊方町的海邊磯釣，分別為19歲的縣府男職員、32歲社團職員和39歲的男性上班族。過程中，他們突然發現岸邊30公尺處，有一名穿著救生衣的男子在海中載浮載沈。

釣友們認為他應該是不小心落海，然後被海流沖到這附近。因為擔心會錯過救援時機，32歲的釣友急中生智，拆下釣勾，甩竿向該名男子投擲釣餌，連投2次後終於順利讓該名男子抓到釣餌，因為怕釣線斷裂，釣友用非常緩慢的速度收線，最後3人合力將該名男子拉上岸。

甩竿釣友表示，當時情況危急，除了拋餌之外似乎沒有其他選擇，好在他們本來就是鎖定超過10公斤的鰤魚，所以設備還算堅固，能把人救起來他們也感到非常開心。

松山海上保安部對此也特別頒發感謝狀給3名熱心的釣客，更進一步透露，落海男子是一名50多歲的釣客，當天也在附近釣魚，應該是大浪突然襲來，才會不小心被捲下海。被救上岸後因為體溫明顯過低，緊急送醫治療，所幸並無大礙。