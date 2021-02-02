平鎮某醫院昨爆發院內感染，為今年桃園地區第二起院內感染事件，但中央流行疫情指揮中心至今仍不願公開染疫醫院名稱，衛福部長陳時中日前也說明不公開的理由。對此，前民進黨立委沈富雄表示，他和這家醫院老闆很熟，並直言是哪家醫院已呼之欲出，但他認為，案908造成的危險並不大。

對於平鎮某醫院是哪一間醫院，衛福部長陳時中31日表示，由於早在1月23日案889前往該醫院後就匡列所有接觸者，當天也立即進行消毒，因此沒有公開必要。

對此，沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這家醫院的老闆，跟我還滿熟的，就呼之欲出了」，但他坦言，平鎮某醫院的感染事件和院內感染不一樣，因為醫生、護士不在場，在場的是候診的病患和陪診家屬。

對於外界傳聞環境消毒不夠徹底，沈富雄則直言是「亂講」，他更分析案889和案908在該院的足跡質疑，是要她們到醫院前就進行消毒？還是在他們離開後消毒？二這兩者似乎都不能保證消毒的效果。

同時，沈富雄認為案889是部桃事件衍生出來的，「他跑到外面去了，來這家醫院，剛好另外一個人來，產生短距離接觸」，他並指出，案908的情況有點違背我們過去的法則，「第一，空間不是很小，候診間空間不小；第二，他們之間沒有親屬關係；第三，他們沒有交談，怎麼這個病毒就跳到後面去了？」不過，沈富雄判斷，案908造成的危險並不大。

(中時新聞網)