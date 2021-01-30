總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽4強賽今登場，4組台將全數晉級，由「世界球后」戴資穎打頭陣，預計下午2點和韓國18歲「天才少女」安洗瑩爭奪決賽門票。

經過3天小組賽後年終賽各組4強名單出爐，昨天賽程結束後大會直播抽籤儀式，以2勝1負、分組第二晉級的戴資穎將碰上小組賽全勝晉級的安洗瑩，雙姝過去唯一1次交手是在2019年蘇迪曼盃，當時小戴先盛後衰，遭到安洗瑩逆轉。

其他台將部分，近期拉出一波13連勝的台灣第一男雙組合王齊麟／李洋預計下午3點出賽，將碰上小組賽曾交手過的英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），當時「麟洋配」以直落二過關。

男單部分，以小組賽3戰全勝、分組第一晉級的「羽球王子」王子維預計晚間7點提拍上陣，將碰上丹麥安東森；台將壓軸登場的「一哥」周天成則約在晚間9點交手另名丹麥名將安賽龍。

(中時 )