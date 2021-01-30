日本政府二度發布的「緊急事態宣言」至今已逾3週，雖然對象地區新增確診病例有減少傾向，但整個醫療體系仍舊吃緊，日本政府內部有看法認為，2月7日要一次全面解除恐有困難。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大影響，日本政府本月7日二度發布「緊急事態宣言」，對象是疫情嚴峻的首都圈4都縣（後擴及11都府縣），從8日實施到2月7日，希望利用「關鍵一個月」的時間，遏止疫情持續蔓延。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府內部雖然有意見認為，新增確診病例有減少傾向，但也有另外的意見認為，醫療體系依舊吃緊，要一次全面解除有困難。

因此，日本政府原則上將於下週聽取專家意見，做出最後判斷。

「緊急事態宣言」從本月7日發布、8日實施以來，到29日止已屆滿3週，目前「緊急事態宣言」對象區域的11都府縣，最近一週的新增確診病例數，都有較前一週減少的傾向。

不過，這11都府縣的醫療能量依舊吃緊，由於新增確診病例中容易重症化的高齡者所占比率增加，日本政府厚生勞動大臣田村憲久說，雖說目前染疫數減少，但整個疫情仍難以預料。

產經新聞報導，日本政府已就延長「緊急事態宣言」進行協調，有可能延長一個月，只要疫情及醫療體系有所改善，也將提前解除。

日本政府2020年4月7日首度發布「緊急事態宣言」，一開始的期間也是到5月6日止約一個月，但後來又延長到5月31日，最後提前在5月25日全面解除。

(中央社)